- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat vineri la RFI ca Executivul Orban a identificat mai multe zone unde va aplica „masuri severe de reducere a cheltuielilor bugetare”, in asa fel incat sa poata implementa legea pensiilor.

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a declarat ca Guvernul se afla intr-un stadiu avansat de reorganizare a Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, potrivit Agerpres."Comisia Nationala de Prognoza, la solicitarea prim-ministrului Ludovic Orban, trebuie sa revina la functia si…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat ca in sedinta de Guvern de miercuri a fost discutata, in prima lectura, o ordonanta de urgenta care reglementeaza situatia veniturilor complementare pentru persoanele care urmeaza sa fie disponibilizate de la Societatea Nationala de Inchidere Mine…

- Noul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, anunta o reducere a structurii ministerului dar si verificari serioase cu privire la situatia bugetului de pensii in conditiile in care, potrivit acesteia, PSD a lasat un deficit ingrijorator la acest buget.

- "Am aflat de la un coleg liberal ca un program de guvernare inseamna se incearca, nu am auzit in viata mea asa ceva. (Cei de la PNL n.r) nu au de facut modificari, trebuie sa respecte bugetul, pe 2020 trebuie sa aiba stiinta ca legea sa fie respectata si maririle de pensii sa fie respectate... De…

- Presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a criticat atacurile PSD la adresa viitoarei guvernari PNL, potrivit carora aceasta ar pregati taieri de salarii si pensii. Gheorghe Flutur a declarat, la Siret, ca actualul presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis, este garantul ca aceste lucruri nu se vor ...

- "Daca vin cu taieri de pensii si salarii, daca vin cu oprirea programelor pentru primari, daca vin cu lucruri care nu se pliaza pe realitatea din Romania, cu siguranta PSD nu va participa la vot. Mai mult decat atat, s-au unit toate partidele ca sa dea jos PSD, sa se reuneasca si acum ca sa isi voteze…

- Președintele Klaus Iohannis continua consultarile pentru noul Guvern, consultari mai restranse, in urma carora, cel tarziu maine, va anunța Guvernul. Cel puțin asta declara președintele.