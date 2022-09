Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a finalizat, joi, proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru compensarea facturilor la energie. Sedinta de Guvern, anuntata initial la ora 15.00, a fost amanata pentru ora 16.30, dar nu a inceput nici la ora transmiterii acestei stiri. Proiectul de OUG poate fi accesat AICI. Principalele prevederi…

- Guvernul a publicat joi, cu scurt timp inaintea de ședinței care incepe cu intarziere, proiectul de OUG pentru compensarea facturilor la energie. a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, in cazul clientilor casnici al caror consum mediu lunar realizat la locul de consum in anul 2021 este cuprins intre…

- Principalele prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicata…

- Modificarile preconizate se regasesc in proiectul unei Ordonanțe de Urgența, pus in dezbatere de Ministerul Dezvoltarii. Proiectul de OUG vine sa modifice Legea serviciului de salubrizare a localitaților nr. 101/2006. Odata ce va fi aprobat de Guvern, ordonanța va intra in vigoare din momentul publicarii…

- Femeile aflate in situații de risc, și care devin mame, beneficiaza de un sprijin financiar, constand in tichete sociale in valoare de cate 2.000 lei/nou-nascut. Sprijinul este sustinut din fonduri europene, prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), care acopera achiziția…

- Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale propune acordarea, incepand cu luna august, a unei patrimi din diferenta dintre salariul de baza prevazut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2021, tuturor categoriilor de personal…

- Ordonanța care prevede suspendarea ocuparii prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile publice de la 1 iulie este pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi. „In perioada cuprinsa intre data de 1 iulie 2022 și data de 31 decembrie 2022, se suspenda ocuparea…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a aplicat mai multe amenzi unor persoane din cadrul BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. Cea mai mare amenda a fost aplicata directorului general al societații amintite, Alina Cecilia Andreescu, care a fost sancționata cu amenda contravenționala…