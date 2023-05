Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe, gazda show-ului matrimonial de la Antena 1, a anunțat ca au inceput pregatirile pentru „Mireasa”, sezonul 8. Noi concurenți sunt așteptați sa se inscrie la emisiune.Caravana Mireasa porneste prin tara in cautarea concurentilor pentru cel de-al optulea sezon al reality show-ului matrimonial…

- Lucrarile de modernizare in ceea ce privește reabilitarea, respectiv realizarea aleilor pietonale și modernizarea rigolelor in zonele care au beneficiat anterior de investiții in infrastructura rutiera, evolueaza de la o zi la alta pe raza unitații administrativ teritoriale Ungheni. Astfel, strada Izvor…

- Intalnirea a avut loc la sediul Consiliului Judetean Iasi, la discutii fiind prezent si ambasadorul Republicii Moldova in Romania, Victor Chirila. De asemenea, au fost invitati sa participe si reprezentantii organizatiilor neguvernamentale care militeaza pentru construirea autostrazilor in regiunea…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat la inceputul ședinței de joi a deliberativului ca lucrarile pentru modernizarea drumului axial Suceava – Iași vor fi reluate de saptamana viitoare. Gheorghe Flutur a precizat ca dupa semnarea contractului pentru aceste ...

- Mediul de afaceri din Romania susține ca ar trebui sa avem 15 județe, in loc de 42 , daca este luata in calcul și Capitala. Iar numarul orașelor din Romania ar trebui sa fie injumatațit.Camera de Comerț și Industrie a Romaniei arata ca economiile astfel realizate ar permite echilibrarea bugetului de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare Cod portocaliu de ninsori viscolite si strat consistent de zapada care vizeaza, pe tot parcursul zilei de joi, judetele Botosani, Suceava, Neamt, Iasi si zona de munte a judetelor Maramures, Bistrita Nasaud si Mures.In aceste regiuni va…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi este pe locul al doilea in topul universitatilor din Romania dupa numarul de cereri de brevet de inventie depuse la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci in perioada 2011 - 2021, cu 267 de cereri inregistrate. Surprinzator, insa, liderul detasat al…