- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri seara, Hotararea privind Strategia de vaccinare a populatiei impotriva virusului SARS-CoV-2. Autoritatile fac apel la societatea civila, dar si la specialisti, sa se sprijine campania de vaccinare. „Trebuie evitate politizarile pe acest subiect pentru ca in…

Guvernul a adoptat in ședința de vineri seara strategia de vaccinare anti-Covid-19. Aceasta va fi gratuita și voluntara, a anunțat...

- Ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, in care se va discuta tematica referitoare la strategia de vaccinare anti-coronavirus in Romania, a fost programata pentru 3 decembrie, ora 15:00.Ședința prezidata de Klaus Iohannis se va desfașura in sistem de videoconferința, a informat Administrația…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a anunțat duminica ca a fost indemnat de programul de testare și depistare privind coronavirusul al sistemului national de sanatate (NHS) sa se autoizoleze pentru doua saptamani, dupa ce a intrat in contact cu un deputat conservator infectat cu Covid-19. Astazi,…

- Yasutoshi Nishimura, ministrul Economiei din Japonia a afirmat ca Guvernul japonez va demara un plan la nivel național prin cate intreaga populație va fi vaccinata gratuit. Prin acest plan, autoritațile nipone vizeaza o imunizare globala a cetatenilor impotriva noului coronavirus. Potrivit oficialului…

Autoritatile spaniole au aprobat prima testare clinica pe 190 de voluntari a unui vaccin aflat in faza 2 de studiu. Cercetarea vaccinului Ad26.COV2-S este realizata de compania Janssen, care apartine Johnson & Jonhson.