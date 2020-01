Stiri pe aceeasi tema

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat luni ca Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare, care prevede inghetarea indemnizatiilor pentru demnitari si suspendarea prevederilor din Codul administrativ cu privire la pensiile speciale pentru alesii…

- Guvernul a inghețat indemnizațiie demnitarilor și sporurile bugetarilor și a amanat pensiile speciale pentru aleșii locali. Punctul de amenda, inghetat la 145 lei Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare in ședința de luni, a declarat șeful Cancelariei prim-ministrului,…

- Guvernul a inghețat indemnizațiie demnitarilor și sporurile bugetarilor și a amanat acordarea de pensii speciale pentru aleșii locali Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare in ședința de luni, a declarat șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. Ordonanța…

- UPDATE – Guvernul a aprobat ca 27 decembrie si 3 ianuarie sa fie zile libere pentru angajatii din sistemul bugetar, a anuntat, vineri, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. Cele doua zile libere vor fi recuperate ulterior. ‘Guvernul a decis in sedinta de astazi sa instituie zi libera pentru data…

- Guvernul a adoptat miercuri proiectele de lege pe care urmeaza sa-si angajeze raspunderea in Parlament, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. El a precizat ca au fost adoptate proiectul legii bugetului de stat, proiectul legii bugetului asigurarilor de stat pe anul…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii acestei tari din Uniunea Europeana fara un acord, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "A fost adoptata in sedinta de Guvern de astazi…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca a prezentat, miercuri, principalele prevederi din Ordonanta de Urgenta privind restructurarea Executivului. Astfel, noul Guvern are 16 ministere. La nivelul Ministerului de Finante se preia in subordine Oficiul Național al Jocurilor de Noroc și OLAF. In plus,…