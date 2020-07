Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat bugetul de cheltuieli pentru alegerile locale din 27 septembrie, a declarat, joi, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. ‘Au fost adoptate 3 acte normative in ceea ce priveste calendarul, modul de desfasurare si (…) bugetul pentru cheltuielile legate de organizarea alegerilor…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, schema de garantare a accesului la credite pentru capital de lucru si investitii pentru companiile mari, a anuntat, joi, Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului. „Un alt program de sprijin din cadrul Planului de investitii si relansare economica (…)…

- Guvernul a aprobat, in prima lectura, programul ”Noua casa”, care inlocuiește ”Prima Casa”. Statul garanteaza 80% din valoarea creditelor, care pot ajunge pana la 140.000 euro Guvernul a aprobat, joi seara, in prima lectura, programul "Noua casa", una dintre prevederile…

- Guvernul a aprobat in prima lectura in sedinta de joi mai multe proiecte de acte normative, printre care si pe cel privind programul IMM Leasing, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "In aceasta sedinta de guvern au fost dezbatute in prima lectura si adoptate in vederea primirii…

- "A fost adoptat proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, respectiv data de 27 septembrie 2020", a precizat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, dupa sedinta Executivului. Prim-ministrul Ludovic Orban declara sambata…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi o prevedere care da posibilitatea autoritatilor locale de a reduce impozitul anual pe cladiri pana la 50%. Insa doar in situatia in care proprietarii fac dovada ca au redus, la randul lor, chiriile pentru locatarii imobilelor respective, a anuntat seful…