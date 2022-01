Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului american California, Gavin Newsom, a respins joi eliberarea conditionata a lui Sirhan Sirhan, asasinul lui Robert Kennedy in 1968, pentru care si-a dat totusi acceptul o comisie specializata vara trecuta, relateaza AFP și Agerpres. Guvernatorul a precizat ca detinutul, in varsta…

- Suma platita la prima licitatie a anului la piata de peste Toyusu a scazut pentru al treilea an consecutiv, cererea fiind in continuare afectata de pandemie.Valoarea de 16,9 milioane de yeni platita miercuri de un patron de restaurant si de un angrosist pentru un ton rosu urias s-a situat mult sub recordul…

- 11 maști, una mai spectaculoasa decat alta, vor urca in ultima seara din an pe scena Revelionului Starurilor 2022 - Razboiul Generatiilor, prezentat de Dan Negru de la ora 22:00, pe Antena 1. Celebritati din diverse domenii se vor ascunde in spatele acestora, in vreme ce vedetele aflate in platou vor…

- 25 de veterani americani fara adapost din regiunea Los Angeles vor avea de acum inainte un acoperiș deasupra capului, grație unei donații facute de actorul Arnold Schwarzenegger, cu ocazia sarbatorilor de final de an, informeaza News.ro . In varsta de 74 de ani, Arnold Schwarzenegger a facut, cu ocazia…

- Inca din 1997, de la lansare, filmul „Titanic” a facut inconjurul lumii. Pelicula i-a avut drept protagoniști pe actrița Kate Winslet și pe Leonardo DiCaprio, starurile care au legat o frumoasa prietenie care dureaza de zeci de ani. Recent s-au revazut, iar actrița a lacrimat cand și-a reintalnit prietenul.…

- Cea mai mare parte a statului California se confrunta cu seceta extrema sau exceptionala. Departamentul pentru Resurse de Apa a anuntat ca rezervele initiale pentru aprovizionarea cu apa de luna viitoare vor fi egale cu zero. Compania distribuitoare de apa din California de Sud, Metropolitan…

- Speța de abuz in serviciu construita de DNA impotriva lui Eugen Șerbanescu – scriitor și diplomat, fost director general al Centrului Național al Cinematografiei in perioada 2006–iunie 2013, fost redactor-șef adjunct la Romania libera, fost purtator de cuvant al guvernului Ciorbea, fost consul general…