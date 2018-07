Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Klaus Iohannis Klaus Iohannis detine in continuare, alaturi de sotie, cinci imobile in Sibiu. Imobilul pierdut in instanta a fost deja eliminat din declaratia de avere inca din 2016. Presedintele are un cont bancar in valoare de 170.000 de lei, in scadere fata de declaratia de…

- Alexandru Arșinel are un venit lunar de 6.000 de euro, conform ultimei declaratii de avere depusa de managerul Teatrului de Revista din Bucuresti, anunta Stirile Kanal D. Alexandru Arșinel a incasat, in 2017, urmatoarele sume: 82.894 de lei (salariul de manager), 127.704 lei (drepturi de proprietate…

- Ratele calculate la ROBOR sunt mai mari acum si pentru ca salariile si veniturile sunt mai mari, cresterea economica e mai mare, iar Banca Nationala va prefera dobanda mai mare pe leu decat deprecierea acestuia, sustine Adrian Mitroi, profesor de finante comportamentale la Academia de Studii Economice…

- Cea mai mare pensie din Romania platita de Casa Nationala de Pensii in aprilie 2018 depaseste 56.800 de lei brut. Pensia uriașa o incaseaza un magistrat pensionar, anunța economica.net. 53.200 de lei din valoarea pensiei incasate de magistrat e suportata de la bugetul de stat, alimentat din taxele platite…

- Un salariat din Romania va ajunge ca, in 2050, sa sustina 1,74 de pensionari, in conditiile in care la nivelul anului 1990 raportul dintre cele doua entitati era de 0,3, potrivit rezultatelor unui studiu de specialitate, prezentat, joi, intr-o conferinta de presa, de catre Tudor Grecu, partener audit&assurance…

- Olguta Vasilescu a anuntat la Romania TV noi cresteri ale punctului de pensie incepand cu 1 iulie. Vom avea punct de pensie de 1.100 de lei, pensia minim garantata 640 de lei. Au crescut de la 1 ianuarie prestatia persoanelor cu handicap, mai e o crestere de la 1 iulie, deci exact cum am promis in programul…

- USR vine cu anunț neașteptat. Ionut Mosteanu, deputat USR, a afirmat miercuri ca a verificat "pe internet" seria sasiului masinii care apare pe chitanta privind plata rovinietei postata pe Facebook de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu