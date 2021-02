Gurile de canal distruse, „marcă înregistrată“ pentru strada Râului (GALERIE FOTO) Gurile de canal distruse, „marca inregistrata“ pentru strada Raului. Strada Raului din Craiova a devenit din nou un pericol pentru soferi, din cauza gurilor de canal descoperite sau distruse. Acestea par sa devina o „marca inregistrata“ a acestui drum. O artera importanta de circulatie din Banie, care s-a dovedit insa un cosmar pentru soferi chiar din prima zi a modernizarii ei. Strada Raului a fost reabilitata in urma cu cinci ani, printr-un proiect cu fonduri europene in valoare de peste 10 milioane de euro care a cuprins si modernizarea altor doua drumuri din Craiova: Caracal si Bariera Valcii.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

