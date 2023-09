Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Kara-Murza, condamnat la ani grei de detenție, a fost dus in Siberia: Calatoria de la Moscova la Omsk, in secolul XXI, a durat trei saptamani!Opozantul rus Vladimir Kara-Murza, condamnat in aprilie la 25 de ani de inchisoare pentru tradare si pentru denuntarea ofensivei ruse din Ucraina,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a exprimat ”sincerele multumiri” presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, in timpul calatoriei sale de intoarcere dupa o vizita de aproape o saptamana in Rusia, au informat luni media de stat, potrivit Agerpres . Centrata pe aparare, deplasarea numarului unu nord-coreean…

- Comisia Electorala Centrala a Rusiei a anuntat ca partidul Rusia Unita al presedintelui Vladimir Putin a castigat alegerile regionale in cele patru teritorii anexate de Moscova in Ucraina, relateaza AFP, informeaza News.ro.Potrivit primelor rezultate publicate pe site-ul Comisiei Electorale, in timp…

- Vineri, 11 august, Rusia va lansa prima sa sonda selenara dupa anul 1976, a anuntat agentia spatiala rusa Roscosmos, transmite AFP, preluata de Agerpres. Lansarea sondei Luna-25 va avea loc „la 11 august, la 2:10:57 ora Moscovei” (23:10:57 GMT, joi), a anuntat Roscosmos intr-un comunicat, in contextul…

- Rusia va lansa vineri prima sa sonda selenara dupa anul 1976, a anuntat luni agentia spatiala rusa Roscosmos, transmite AFP. Lansarea sondei Luna-25 va avea loc „la 11 august, la 2:10:57 ora Moscovei” (23:10:57 GMT, joi), a anuntat Roscosmos intr-un comunicat, in contextul in care misiunile de aselenizare…

- Președintele rus Vladimir Putin a fost de acord sa prelungeasca acordul privind exporturile de cereale prin Marea Neagra, care expira saptamana viitoare, a declarat vineri, 14 iulie, președintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP, preluata de The Moscow Times.Erdogan a declarat presei ca a vorbit…

- Kirilo Budanov, șeful spionajului ucrainean, este cel care a declarat ca Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a fost „insarcinat sa-l asasineze” pe Evgheni Prigojin. Oficialul a adaugat ca vom afla cu timpul daca acest lucru va fi posibil. De altfel, Vladimir Putin a declarat ca cei responsabili…

- Oficialii britanici au avut „o imagine extrem de detaliata și precisa” a planurilor de revolta ale șefului Wagner, Yevgeny Prigojin, inainte ca trupele sale sa inceapa sa avanseze, potrivit publicației The Telegraph . Detaliile au fost impartașite de oficialii americani de informații inaintea insurecției…