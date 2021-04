Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre problemele incarcatoarelor wireless este ca dispozitivele puse la incarcat trebuie aliniate cu bobina interioara – in caz contrar, acestea nu se vor incarca. Xiaomi crede ca a rezolvat aceasta problema, venind cu un incarcator wireless de mari dimensiuni, in interiorul caruia au fost montate…

- Vicepresedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Dan Laurentiu Leoreanu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca se intentioneaza lansarea unui nou Program National de Dezvoltare Locala, in special pentru infrastructura rutiera si de gaz metan. "Exista o gandire pentru un PNDL 3 ca sa fie…

- Una dintre cele mai mari probleme ale secolului XXI este stresul, deoarece la randul sau, el produce numeroase alte probleme. Indiferent care sunt sursele sale, acesta actioneaza treptat, dar sigur, iar amanarea...

- Un job nou implica o noua responsabilitate și nevoia de a te obișnui cu un colectiv nou, management diferit și poate chiar cu un alt domeniu in totalitate. Indiferent care ar fi situația, personalitatea ta și felul in care te raportezi la munca vor influența puternic primele pareri. Interviul este momentul…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a explicat ca o școala poate fi exceptata de la incadrarea automata in scenariul in care se regasește localitatea, atunci cand unitatea de invațamant respectiva are „probleme de infrastructura sau care au probleme de resursa umana, probleme care impiedica asigurarea…

- Recent, in mediul online, Mihai Mitoșeru a dezvaluit cu ce boala se confrunta mama lui, actrița Camelia Mitoșeru. Luni, 1 februarie, mama prezentatorului TV ar fi trebuit sa fie operata, insa din cauza lipsei de sange, intervenția a fost amanata. Ce probleme de sanatate are mama lui Mihai Mitoșeru?…

- Liberalizarea pieței de energie electrica a intrat in vigoare de la 1 ianuarie , insa un sondaj IRES arata ca doua treimi dintre romani nu se simt informați cu privire la efectele procesului de liberalizare. Aproape doua treimi dintre romani (64%) spun ca nu iși doresc sa schimbe in acest an furnizorul…