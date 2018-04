Guillermo del Toro, omagiat pentru întreaga carieră la Festivalul de Film din Malaga Considerat de admiratori ''un monstru al cinematografiei'', regizorul mexican Guillermo del Toro a fost distins sambata seara cu un premiu pentru intreaga cariera, cu prilejul celei de-a 21-a editii a Festivalului de Film din Malaga, relateaza EFE.



"Ceea ce ne invata monstrii este ca a fi supusi greselii si imperfecti este cel mai frumos lucru care li se poate intampla oamenilor", a declarat regizorul mexican, laureat anul acesta cu premiul Oscar pentru aclamatul sau film "The Shape of Water" si care a inclus in filmografia sa un nou exemplu de monstru simpatic.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “The Shape of Water”, o poveste de iubire fantastica regizata de mexicanul Guillermo del Toro, a triumfat duminica seara la cea de a 90-a editie a premiilor Oscar, cu patru statuete, o gala aniversara marcata de discursuri antihartuire si antidiscriminare, relateaza AFP. Filmul a primit premiul pentru…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles. "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj, la cea…

- Cea de-a 90-a ediție a Galei Premiilor OSCAR 2018 a recompensat cel mai bun film, cel mai bun actor, cea mai buna actrița, dar și cel mai bun regizor, sunet sau montaj. Lungmetrajul „The Shape of Water”, regizat de Guillermo del Toro, a primit, duminica noapte, cele mai multe trofee la gala premiilor…

- Academia de film americana (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), organizatoarea galei, se afla si sub presiunea de a nu reproduce gafa istorica de anul trecut: in mod eronat, lungmetrajul "La La Land", de Damien Chazelle, a fost anuntat drept castigatorul premiului Oscar pentru cel mai bun…

- O prima controversa umbreste gala premiilor Oscar 2018, dupa ce Guillermo del Toro, regizorul filmului cu cele mai multe nominalizari, „The Shape of Water“, este acuzat ca a plagiat scenariul dupa o opera semnata de un castigator al prestigiosului premiu Pulitzer.

- Are cele mai multe nominalizari la Oscar, insa aceasta pelicula se afla sub tirul unor acuzatii de plagiat, cu o luna inainte de ceremonia premiilor Academiei Americane de Film Pelicula mexicanului Guillermo del Toro, „The Shape of Water”, despre iubirea dintre o femeie surdo-muta si un om amfibie,…

- "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, si "The Post", de Steven Spielberg, se numara printre cele 9 lungmetraje nominalizate la editia de anul acesta a premiilor Oscar, care vor fi decernate pe 4 martie, la Los Angeles.

- Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water" este pe primul loc în topul nominalizErilor la premiile Oscar din 2018, intrând în cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, informeazE AFP xi Reuters. Ceremonia de nominalizare la premiile…