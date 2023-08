Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City, campioana en titre a Angliei si a Europei la fotbal, a facut o oferta oficiala de 90 de milioane de lire sterline pentru transferul capitanului echipei West Ham United, Declan Rice, anunta BBC. Cu toate acestea, se asteapta ca Arsenal Londra, cealalta formatie din Premier League interesata…

- Campioana Spaniei, FC Barcelona , a reusit astazi un transfer de efect. Oficialii „blaugrana“ l-au cooptat pe Ilkay Gundogan (32 de ani). Mijlocașul german a semnat un contract valabil pana in 2025 si a venit din postura de jucator liber de contract, dupa ce ințelegerea cu Manchester City i-a expirat.…

- Anul trecut, cand au refuzat propunerea de 70 de milioane de euro de la Paris Saint-Germain, Pep Guardiola și conducatorii lui Manchester City i-au promis lui Bernardo Silva (28 de ani) ca nu vor sta in calea transferului in acest an. Dar vor sa-l pastreze și acum, cu un salariu substanțial marit de…

- Geniul lui Pep Guardiola (52 de ani) se observa dincolo de trofee și de cifre. „Este antrenorul in care fiecare zi e diferita. E intr-o evoluție constanta”, il descrie Bernardo Silva (28), jucatorul sau din 2017. Impreuna, au cucerit 14 cupe, inclusiv „tripla” Premier League-Cupa Angliei-Champions League…

- A inceput febra transferurilor in Europa, iar spaniolii au realizat un top al celor mai bine cotați fotbaliști care vor ramane liberi de contract pe 30 iunie, iar de pe 1 iulie pot semna cu oricine. Printre aceștia se numara și 3 finaliști din Champions League, precum Ilkay Gundogan (Manchester City),…

- Ilkay Gundogan (32 de ani), capitanul lui Manchester City in acest sezon, a ajuns la 100 de goluri influențate in tricoul bleu, doua pe Wembley, la finala FA Cup (2-1 cu Manchester United). „Nu am decis inca nimic”, a anunțat mijlocașul german. Ilkay Gundogan joaca de șapte ani pe „Etihad Stadium”.…

- Pep Guardiola, managerul celor de la Manchester City, spune ca vrea ca echipa sa sa se relaxeze mental inainte de marea finala de Liga Campionilor, cu Inter Milano. Spaniolul in varsta de 52 de ani, dublu caștigator de Champions League cu Barcelona, spune ca cea mai buna abordare inaintea finalei de…

- Bernardo Silva, 28 de ani, MVP miercuri, a ajuns la 100 de goluri in cariera, 55 la Manchester City, fiind doar al treilea fotbalist din istorie cu „dubla” contra lui Real Madrid in semifinalele Ligii. Guardiola nu ține jucatorii care vor sa plece. Pe el nu l-a lasat, deși Barcelona insista de un an…