Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a pregatit ordonanța de urgența pentru acordarea unui ajutor nerambursabil destinat firmelor din sectorul turistic și HoReCa, in vederea acoperirii parțiale, în cuantum de 20%, a pierderii din cifra de afaceri suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019. Durata schemei de ajutor de stat…

- ”Cu nenumarate ocazii, propunerea Comisiei Europene pentru redresare economica, sub numele Next Generation EU, a fost calificata istorica. Ea nu ar fi devenit realitate fara sprijinul si colaborarea sefilor statelor membre, fara negocierile pe care le-au purtat pentru a aduce in statele lor banii. Din…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca luni au fost semnate contractele de finantare pentru 10 spitale din Capitala, iar în total finantarea pentru Bucuresti va fi destinata catre 22 de spitale, suma fiind de 100 milioane euro. Seful Executivului a adaugat ca în total pentru modernizarea si…

- Desi Ungaria se simte obligata sa coopereze, in contextul noilor evolutii, este posibil sa nu asiguram unanimitatea care este necesara pentru aprobarea formala a proiectului bugetar decis in iulie, afirma Viktor Orban in scrisoare. Viktor Orban considera ca mecanismul privind respectarea statului…

- Ziua de 25 octombrie, care va avea 25 de ore, va fi a doua cea mai lunga zi a anului. O directiva europeana din 2001 reglementeaza schimbarea orei prin trecerea la ora de vara si invers. Toate statele europene isi schimba ora in ultimul weekend din martie si ultimul weekend din octombrie. In tarile…

- Fostul premier Mihai Tudose a criticat joi Guvernul PNL, acuzandu-l de proasta gestionare a pandemiei. „Timp irosit, bani aruncati pe contracte dubioase, masuri contradictorii, parinti derutati, copii lipsit de educatie - pe scur un faliment istoric”, noteaza Tudose. „Am votat azi in plenul Parlamentului…

- Guvernul a suplimentat ordinea de zi a sedintei de joi, care incepe la ora 18.00. Un proiect de lege nou introdus prevede suplimentarea numarului de procurori delegati la Parchetul European (EPPO), institutie condusa de Laura Codruta Kovesi, de la 10 persoane la 15. Executivul are si un proiect de…

- Parlamentul European solicita Comisiei Europene sa ia masurile prevazute in legislatia UE pentru a garanta reciprocitatea deplina a vizelor intre UE si SUA, se arata intr-un comunicat de presa citat de Agerpres.