- Grupul parlamentar al minoritatilor nationale i-a cerut, printr-o scrisoare, premierului Viorica Dancila demiterea consilierului Darius Valcov, pentru postarea in care acesta asocia insemnele Forumului Democrat al Germanilor cu svastica.

- Europarlamentarul ALDE Renate Weber califica drept un “gest mizerabil” postarea facuta de consilierul premierului Viorica Dancila. Europarlamentarul mai spune și ca postarea facuta de Valcov contravine legii iar politicianul PSD ar trebui sa iși dea demisia. Europarlamentarul ALDE Renate Weber considera…

- Consilierul pe teme economice al premierului, Darius Valcov, a declarat, luni, ca presedintele PSD Liviu Dragnea a fost amenintat cu moartea, precizand ca presiunile asupra lui si a premierului Viorica Dancila sunt enorme.

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a precizat in cadrul unei emisiuni ca o eventuala Ordonanța de Urgența pentru amnistie și grațiere in anul Centenarului ar fi “un moment potrivit pentru toata lumea”. Darius Valcov a fost condamnat in prima instanța la opt ani de inchisoare. Darius…

- Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a anunțat, luni seara, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare și include ștergerea datoriilor unor companii, precizand insa ca "astfel de lucruri se fac, nu se discuta". "Amnistia fiscala este prevazuta…