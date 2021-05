Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, luni, ca 620 de cazuri noi de COVID au fost confirmate in ultimele 24 de ore din 10.743 de teste, fiind cel mai mic numar de infectari zilnice din iulie anul trecut. 68 de decese au fost raportate, iar 962 de persoane sunt internate la ATI. In Bucuresti, sunt…

- Roxana Wring, fostul lider al USR București, critica, intr-o postare pe rețelele de socializare, atitudinea colegilor din USR PLUS, care au trantit azi bugetul Capitalei, suparați pe Nicușor Dan ca nu vrea sa ii dea viceprimarului lor toate drepturile de semnatura pe spitalele Capitalei. ”Sunt absolut…

- O doctorița in varsta de doar 37 de ani a fost gasita decedata in camera de garda a unui spital privat constanțean, conform Antena 3. Colegii au incercat sa o resusciteze, insa eforturile lor au fost in zadar și a fost declarat decesul. Cauza morții, la prima vedere, se pare ca a fost un stop […] The…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) publica un material video in care Camelia Bogdan, judecatorul exclus de doua ori din magistratura, iși afirma „dezamagirea” fața de decizia CEDO in cazul sau, decizie care a „afectat-o” foarte mult. Totul vine la o jumatate de an dupa pronunțarea CEDO, timp in care…

- Traian Basescu, fostul presedinte al Romaniei, care ar fi fost colaborator la Securitatii sub pseudonimul „Petrov”, si-ar fi turnat un coleg de la Marina, care ar fi adus in camin un ceas și butoni. Si Basescu a recunoscut ca a facut contrabanda Grupul de Investigatii Politice (GIP) publica un document…

- O noua Nota data la Securitate de informatorul Petrov: Basescu și-a turnat un coleg pentru ca a vandut un ceas și doua perechi de butoni pe care le avea de la un cetațean strain. Pe baza Notei date de Petrov, colegul sau a avut corespondența interceptata de Securitate, a fost pus sa dea explicații ofițerului…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca aproximativ 9000 de persoane programate pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca s-au retras im prima parte a zilei de vineri. Din cele 200.000 persoane inscrise la vaccinarea cu vaccinul de la AstraZeneca, 9000 s-au retras, vineri, pana in jurul orei 11:00, ceea…

- Jandarmii au dat patru amenzi in valoare de 10.000 de lei sindicaliștilor din Poliție care au protestat, miercuri, in fața Palatului Cotroceni, pentru nerespectarea perimetrului adunarilor publice și instigarea participanților de a parasi locul special destinat și de a se manifesta astfel incat sa tulbure…