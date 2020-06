Grupul de Comunicare Strategica a solicitat CNA sa ceara posturilor de radio si TV rigoare si acuratete in ceea ce priveste informatiile pe tema COVID-19 si intensificarea masurilor editoriale pentru a contracara teoriile conspiratiei

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa creșterea alarmanta a numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus, Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a cerut CNA sa recomande posturilor de radio și tv sa nu promoveze teoriile conspirației care ii incurajeaza pe oameni sa nu creeaza in existența virusului.

- E oficial, presa din Romania nu mai are voie sa difuzeze mesaje ale contestatarilor pandemiei de coronavirus. La solicitarea Grupului de Comunicare Strategica. CNA cere posturilor de radio si TV rigoare si acuratete in ceea ce priveste informatiile pe tema COVID-19, precum si intensificarea masurilor…

- Cinci cazuri de COVID-19 in județ, in ultimele 24 de ore in Eveniment / on 12/05/2020 at 12:15 / Cinci cazuri noi de infecție cu virusul SARS-CoV-2 au fost confirmate, la nivelul județului Teleorman, in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul de cazuri inregistrate pana marți, 12 mai, a ajuns la 106,…

- Potrivit informațiilor oficiale, in Caraș-Severin nu a mai fost confirmat, in ultimele 24 de ore, niciun caz nou de infectare cu coronavirus. Numarul total comunicat este 57, insa, la un calcul simplu, bazat tot pe cifre oficiale, rezulta o diferența de 4 cazuri in plus! Despre care nimeni nu ofera,…

- Avand in vedere ca la nivelul Grupului de Comunicare Strategica au fost primite alte intrebari referitoare la situații punctuale privind respectarea masurilor de distanțare sociala, dar și pentru a veni in intampinarea situațiilor legate de sarbatorile pascale in contextul din acest an, va punem…

- Numarul persoanelor confirmate cu COVID-19 la nivelul județului Bacau a ajuns, duminica, la 38, fața de 27 in ziua precedenta, conform Grupului de Comunicare Strategica. Nu s-a anunțat niciun nou deces. Potrivit cifrelor oficiale, au intrat in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat in varsta de 70 de ani din comuna Ilva Mica, judetul Bistrita-Nasaud, pentru care miercuri s-a primit rezultatul pentru Covid-19 pozitiv, a fost externat, cu incalcarea procedurilor, din Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Bistrita in data de 30 martie si a decedat la domiciliu in noaptea…

- Grupul de Comunicare Strategica a realizat un nou videoclip de informare, care cuprinde recomandari pentru cetateni si metode de preventie a raspandirii noului tip de coronavirus (COVID-19), spotul fiind adaptat fazei in care se afla in prezent Romania, anunta, luni, Consiliul National al Audiovizualului.…