- Nationala de handbal feminin a Romaniei va evolua in grupa D, cu echipele Norvegiei, Germaniei si Poloniei, la turneul final al Campionatului European din 2020, programat in Norvegia si Danemarca, intre 3 si 20 decembrie.

- Echipa Romaniei face parte din prima urna valorica pentru tragerea la sorti a grupelor turneului final al Campionatului European de handbal feminin – EHF EURO 2020, gazduit de Danemarca si Norvegia (3-20 decembrie), a anuntat, joi, FRH pe site-ul sau oficial. In prima urna valorica au mai fost incluse…

- Construcția unei conducte majore de gaze din Norvegia urmeaza sa inceapa in zilele urmatoare și va reprezenta o „etapa” in ceea ce privește independența Poloniei fața de gazul rusesc, a declarat, luni, președintele polonez, Andrzej Duda, relateaza APA citand Associated Press.Gaz-System, compania…

- UEFA anunta ca meciurile din preliminariile EURO U21, programate in martie si iunie 2020, vor avea loc in luna noiembrie 2020. Echipa Romaniei va disputa partida cu Danemarca, pe teren propriu, in noiembrie.Meciul dintre Romania si Danemarca, programat initial pe 31 martie, va fi acum ultimul joc de…

