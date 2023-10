Groenlanda a devenit fierbinte: topirea masivului ghețar ar putea duce la creșterea nivelului mării Pe scurt, munca lor arata ca scenariul cel mai pesimist al prabușirii calotei glaciare și al creșterii nivelului marii poate fi evitat și chiar parțial anulat daca reușim sa reducem temperaturile globale preconizate dupa 2100. In plus, cu cit aceste temperaturi scad mai repede și mai puțin, cu atit mai mari sint șansele de a reduce la minimum topirea gheții. Se știe ca ghețarul Groenlandei p Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Comerciala Romana (BCR) mizeaza tot mai mult pe educarea clienților și realizarea de intervenții in comunitațile din Romania, care sa ajute la imbunatațirea cunoștințelor financiare. CEO -ul BCR, Sergiu Manea, alaturi de alți directori de top ai bancii au discutat luni, 2 octombrie, la Cluj…

- In perioada 28.09.2023 - 30.09.2023, președintele Consiliului Superior al Magistraturii Daniel Gradinaru și judecatorul Claudiu-Marian Dragușin, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, au participat la o vizita de lucru organizata la Chișinau, la invitația instituției omologe, potrivit…

- Eveniment Inchidere proiect EVOLUEAZA IN CARIERA – CREȘTEREA NIVELULUI DE COMPETENȚE IN RANDUL ANGAJAȚILOR! septembrie 29, 2023 19:16 Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare – EUROFED, in calitate de lider, impreuna cu Asociația KOFOED’S SCHOOL ROMANIA, Bucuresti (Partener 1)…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a prezentat vineri, intr-o conferinta de presa organizata la Constanta, trei decizii luate pentru cresterea nivelului de tranzit al cerealele din Ucraina, prin Romania.

- Ministrul Transporturilor a prezentat trei decizii luate pentru creșterea nivelului de tranzit al cerealelor ucrainene prin Romania. Grindeanu a precizat ca Romania dorește sa ajunga in lunile urmatoare la 4 milioane tone de cereale tranzitate.

- Cei peste 200 de pasageri ai navei de croaziera ce a eșuat in estul Groenlandei au pornit din nou la drum, dupa patru zile de așteptare. Nava a fost adusa pe linia de plutire dupa mai multe incercari, insa salvarea a venit mai repede decat era așteptata.

- Final fericit pentru cei peste 200 de oameni blocați pe o nava de croaziera, in largul Groenlandei. Vasul care ramasese impotmolit a fost readus pe linia de plutire, dupa mai multe incercari. Pasagerii se așteptau sa-și continue drumul abia vineri seara, cand ar fi trebuit sa ajunga o nava a Marinei…

- O nava de croaziera care transporta peste 200 de persoane a eșuat in Groenlanda. Vapoarele de intervenție au plecat in misiune insa vor ajunge la fața locului vineri, scrie Mediafax.Comandamentul comun al armatei daneze (JAC) a declarat ca cea mai apropiata nava daneza se afla la aproximativ 1.200…