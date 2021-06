Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se îmbunatațește la Cluj! Pentru câteva zile, vremea va fi racoroasa cu temperaturi maxime de 17-23 de grade si minime de 7-11 grade. Însa vremea se va îmbunatați considerabil, temperaturile ajungând…

- FOTO| Ploaie și GRINDINA la Tauți: Gheața a acoperit in cateva minute drumurile, curțile și gradinile FOTO ȘTIREA TA| Ploaie și GRINDINA la Tauți: Gheața a acoperit in cateva minute drumurile, curțile și gradinile O ploaie cu grindina de dimensiuni medii a cazut sambata dupamasa peste Tauți, in localitatea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi estimari meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Potrivit ANM, vremea se menține instabila și ușor racoroasa in saptamana care urmeaza in regiunile estice și sud-estice. Temperaturile incep sa creasca abia la final de iunie, iar luna iulie aduce vreme…

- FOTO VIDEO| Grindina a facut RAVAGII la Rameț: Un covor intreg de gheața, lasat de vremea rea Grindina a facut ravagii astazi in comuna Rameț din județul Alba, rafale intregi de gheața fiind filmate de o localnica. Așa cum se poate observa și in imaginile postate de catre aceasta in mediul online, un…

- Vremea se va incalzi dupa data de 2 iunie, se arata in prognoza meteo emisa luni de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, in urmatoarele doua saptamani temperaturile vor crește in toate regiunile țarii.

- Meteorologii anunța perioade cu multe ploi, furtuni și chiar ninsori la munte. Vor fi zile cu vreme mai rece. Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat luni prognoza meteo pe regiuni pana in 30 mai. TRANSILVANIA In prima parte a intervalului de prognoza, vremea va fi mai rece decat in mod…

- Temperaturile medii vor fi ușor mai coborate decat cele normale, mai ales in regiunile intracarpatice, in rest vor fi apropiate de cele normale. Din 10 mai, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pe intreg teritoriul țarii. 26 aprilie - 3 maiValorile termice vor fi mai coborate…

- In majoritatea regiunilor din țara vremea este rece, predominand ploile și vantul puternic. Vremea se va menține destul de rece pentru aceasta perioada a anului. La inceputul intervalului 5 – 18 aprilie, valorile termice vor fi mai scazute decat in mod normal. Precipitatiile vor fi prezente in cea mai…