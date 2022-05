In condițiile in care a devenit o chestiune de importanța internaționala preluarea transporturilor din cereale din Ucraina, iar o ruta foarte importanta ar fi aducerea trenurilor in porturile din Galați, in care cerealele pot fi incarcate in nave maritime, aceasta varianta de transport nu poate fi pusa in practica din cauza ritmului lent cu care se desfașoara la noi procedurile de atribuire a contractelor de lucrari. Deși e vorba de refacerea a unui tronson de numai 5 km de cale ferata, a fost pierduta o luna de zile in care nu s-a facut mai nimic, dupa ce pe 10 aprilie aceasta varianta, a transferarii…