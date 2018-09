Stiri pe aceeasi tema

- Mai bine mai tarziu decat niciodata. Unii dintre cei care l-au contestat cel mai puternic anul trecut au ajuns sa afirme acum exact ceea ce susținea el atunci. Fostul premier Sorin Grindeanu spune ca e important sa se schimbe lucrurile in PSD macar in ceasul al doisprezecelea. The post Grindeanu, despre…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, ca in PSD "trebuie sa se schimbe ceva" din moment ce tot mai multi lideri importanti ai formatiunii spun ca lucrurile nu merg in directia buna.

- "Am semnat-o si o sustin", a afirmat Ion Mocioalca. Liderul PSD Caras-Severin a precizat ca motivatia pentru care s-a alaturat acestui demers se regaseste in cuprinsul scrisorii. Totodata, Mocioalca a mentionat ca in preambulul sedintei Comitetului Executiv National (CExN) al PSD de…

- Scrisoarea deschisa semnata de trei lideri ai PSD si data publicitatii miercuri, prin care i se cere demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si a Camerei Deputatilor, reprezinta un semnal de alarma si un apel public catre toti colegii de partid, a declarat senatorul social-democrat Adrian…

- Lideri ai PSD au semnat o scrisoare deschisa prin care cer „demisia imediata” a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor si asigurarea interimatului la conducerea...

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a transmis un mesaj cu ocazia zilei Imnului Național și indeamna la unitate naționala in Anul Centenarului.”Astazi, se implinesc 170 de ani de la momentul in care, la Ramnicu-Valcea, se intona poemul “Un rasunet” al lui Andrei Mureșanu,…