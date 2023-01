Grindeanu a dat jumătate din banii CFR SA doar pentru Regionala Timișoara Ministrul Transporturilor a decis ca jumatate din banii de investiții de la CFR sa se duca doar catre Regionala Timișoara. CFR SA va „investi” (de fapt cheltui) 52,37 milioane lei in 2023 pentru reparații capitale pe liniile CF Banița – Merișor – Crivadia, Banița – Petroșani și in modernizarea a șase treceri la nivel, potrivit unui comunicat de presa al CFR SA. Grindeanu a „centrat” jumatate din banii CFR SA Regionalei de unde vine. Primul dintre proiecte este cuprins in nota semnata de ministru, potrivit careia, in mod scandalos pentru reprezentanți ai caii ferate, Regionala Timișoara primește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

