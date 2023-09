Grijile oamenilor aflați pe patul de moarte. Dezvăluirile unui preot de spital Grijile oamenilor aflați pe patul de moarte. Dezvaluirile unui preot de spital Joon Park este un preot de spital care sfatuiește oamenii pe patul de moarte. El dezvaluie grijile pe care le au aceștia chiar inainte de a muri, conform Mediafax. Joon Park, preot la Spitalul General Tampa din Florida de 8 ani, a impartașit pentru Insider ce ii ingrijoreaza cel mai mult pe muribunzi. Regreta ca nu au trait pe deplin Park a spus ca regretul este o emoție comuna in randul pacienților sai muribunzi, axata mai ales pe gandul ca au facut ceea ce au vrut toți ceilalți, nu ceea ce au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

