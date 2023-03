In urma cu 20 de ani, Grig Chiroiu debuta in ”Trazniții”, sitcomul cu care a intrat in Cartea Recordurilor drept serialul cu cele mai multe episoade (689) Serialul caruia i-a fost și producator a depașit chiar și consacratul ”The Simpsons”, care deținea recordul cu 573 de episoade. Astazi, cel care il interpreta pe ”Grigoraș Pupaza” traiește de pe urma pensiunii generoase pe care a ridicat-o la Olanești. In obiceiul anilor cand filma zi și noapte, lucreaza in continuare la noi proiecte umoristice de televiziune și YouTube, pe care le puteți vedea pe propriul sau canal. Grig Chiroiu, in continuare…