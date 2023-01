Greva japoneza la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi: „Nu lasati sa se opreasca Inima Moldovei”

Stiri pe aceeasi tema

- Membrii SANITAS Iasi i-au adresat o petitie premierului Nicolae Ciuca in care atrag atentia ca Iasul a fost devaforizat in momentul in care s-au stabilit obiectivele sanitare ce vor fi finantate prin intermediul Programul National de Redresare si Rezilienta. Principala victima a acestei selectii a fost…

- 2,3 milioane de euro pentru Darabani. Ministerul Dezvoltarii finanțeaza doua investiții foarte importante pentru oraș Orașul Darabani a obținut la inceput de an doua contracte de finanțare cu fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliența, Componenta C10 – Fondul Local, a anunșat…

- Institutul Regional de Medicina Cardiovasculara din Iași a fost declarat eligibil pentru a primi finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliența. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe a declarat ca s-a incheiat prima etapa de evaluare a proiectelor. El și-a exprimat speranța…

- Județele Dolj, Olt și Mehedinți iși vor da mana intr-un proiect privind crearea a 3.000 de kilometri de trasee cicloturistice, de genul celor deja existente in Transilvania. Investiția va fi finanțata prin Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), iar Dolj va fi lider de parteneriat. Acordul…

- 1. CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA", CONSTANTA sursa de finantare Programul National de Redresare si Rezilienta, Apelul de proiecte PNRR 2022 C5 2 B.2.1, Componenta 5 ndash; Valul Renovarii, Axa 2 Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta…

- Consiliul Județean Calarași a caștigat o finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR)- Componenta C5/ Valul Renovarii privind consolidarea seismica și modernizare a doua instituții

- Consiliul Judetean Iasi a transmis catre Ministerul Sanatatii cererea de finantare a viitorului Institut Regional de Medicina Cardiovasculara. Bugetul solicitat prin Programul National de Redresare si Rezilienta este de 887.942.450,38 de lei si reprezinta 60- din suma necesara construirii si dotarii…

- Primarul Ionuț Filimon a anunțat ca Primaria Soveja a depus pe Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), Componenta 10 – Fondul local, trei proiecte de investiții. Este vorba de urmatoarele proiecte: Achiziționarea unui sistem de monitorizare și siguranța a spațiului public in comuna Soveja;…