- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca sindicatele Filt-Cgil si Uiltrasporti au anuntat pentru 1 octombrie o greva a pilotilor si insotitorilor de bord din cadrul companiilor aeriene Ryanair si Vueling. Potrivit MAE,…

- Companiile low cost Wizz Air și Ryanair anunța tarife speciale pentru pasagerii abandonați de Blue Air, dupa ce compania a anunțat anularea zborurilor pana luni, 12 septembrie. Pasagerii afectați pot rezerva acum bilete pe zboruri Wizz Air cu tarife incepand de la 49.99 de euro folosind codul rezervarii…

- Astazi va fi greva in transportul aerian din Italia. Se estimeaza ca peste 600 de zboruri vor fi anulate, iar circa 100.000 de calatori ar putea avea probleme. Suntem acum in direct cu Alberta Forgiarini.

- 957 de zboruri (aterizari si decolari) au avut intarzieri mai mari de 30 minute pe Aeroportul Henri Coanda, intre 30 iunie și 6 iulie. Totodata, 56 de curse au fost anulate de companiile aeriene, potrivit datelor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), noteaza Agerpres."Companiile aeriene…

- Personalul navigant al Ryanair din Spania intentioneaza sa se afle in greva 12 zile in luna iulie, pentru a cere conditii mai bune de munca, au declarat sambata sindicatele USO si SICTPLA, crescand perspectiva haosului in calatoriile aeriene, in sezonul turistic de vara, transmite Reuters. Anuntul a…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca in ziua de 1 iulie este anuntata o greva a angajatilor grupului ADP (Aeroports de Paris), cu posibilitatea de a fi extinsa si care va produce perturbari…