Grevă în industria auto americană. Cei mai mari producători din Detroit, afectați Sindicatul United Auto Workers (UAW), care ii reuneste pe angajatii celor trei mari producatori auto americani, a lansat vineri dimineata greve simultane la trei fabrici detinute de General Motors, Ford si Stellantis, compania mama a Chrysler, dand astfel startul celei mai ambitioase actiuni sindicale americane din ultimele decenii, relateaza Reuters si AFP. Greva a inceput vineri, de la ora 04:00 GMT (7:00, ora Romaniei), in lipsa unui acord cu conducerea celor trei mari producatori auto din Statele Unite. “Pentru prima data in istoria noastra, vom face greva la toate cele trei Big Three”, a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Greva a inceput vineri, de la ora 04:00 GMT (7:00, ora Romaniei), in lipsa unui acord cu conducerea celor trei mari producatori auto din Statele Unite. “Pentru prima data in istoria noastra, vom face greva la toate cele trei Big Three”, a declarat Fain. Sindicatul United Auto Workers (UAW) anuntase…

- Sindicatul United Auto Workers (UAW) din Statele Unite a declarat vineri ca membrii sai au votat cu o majoritate covarsitoare in favoarea autorizarii unei greve la producatorii auto din Detroit, daca nu se va ajunge la un acord inainte de expirarea actualului contract de patru ani, pe 14 septembrie,…

- Autorizatia pentru greva a fost aprobata de 97% dintre membrii cu drept de vot de la General Motors, Ford Motor si Stellantis, a declarat presedintele UAW Shawn Fain, care conduce sindicatul care reprezinta aproximativ 150.000 de lucratori. Fain a reiterat ca sindicatul nu intentioneaza sa prelungeasca…

