- Un cimitir de lânga Strasbourg a fost vandalizat, 107 morminte ale evreilor fiind vopsite cu svastici. Poliția a lansat o ancheta în acest sens, scrie CNN. Ministrul de Interne francez Christophe Castaner, a vizita cimitirul localizat în Westhoffen a declarat cu referire la…

- Aceasta este o confruntare ce se profileaza si ar putea ''decide succesul sau esecul celor cinci ani de mandat al presedintelui Emmanuel Macron'', a apreciat luni ziarul Liberation, in timp ce presedintele ales in 2017 a facut din aceasta reforma o promisiune de campanie. Miscarea ar putea dura cateva…

- Doi indivizi suspectati de implicare intr-un plan de asasinare a presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, au fost inculpati vineri pentru activitati teroriste, informeaza cotidianul Le Parisien, anunța MEDIAFAX.Citește și: Dan Barna ‘a luat foc’- Ne-au otravit trecutul, ne compromit prezentul…

- Actuala ediție a Fed Cup a fost adjudecata, duminica, de Franța, dupa ce, in finala de la Perth, a dispus de Australia cu 3-2. Dupa acest succes, echipa fenimina de tenis a Franței a fost primita, marți, la Palatul Elysee de catre presedintele francez Emmanuel Macron. ”Cei care credeau ca vor merge…

- Alaturi de stabilitate, construcție și distribuție echitabila a bunastarii, siguranța cetațeanului in fața amenințarilor interne și externe este un angajament central al Președintelui. “Președintele are datoria de a intari instituțiile cu un rol major in acest domeniu: Armata Romana, structurile Ministerului…

- China si Franta au semnat contracte cu o valoare totala de 15 miliarde dolari cu prilejul vizitei la Beijing a presedintelui francez Emmanuel Macron, a declarat miercuri un oficial chinez la o conferinta de presa, transmite Agerpres. Ințelegerile merg de la exporturile de rațe și foie gras, la terminale…

- Potrivit datelor Ministerului de Interne, 29 de persoane au fost arestate in provincia Barcelona, 14 in Tarragona si opt in Lleida. In total, 72 de politisti regionali si nationali au fost raniti in aceste violente, unii prezentand fracturi, potrivit ministerului.In centrul Barcelonei au…

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, si cel al apararii, Florence Parly, se afla luni la Moscova pentru discutii cu omologii lor rusi, pe fondul destinderii relatiilor cu Rusia cerute de presedintele francez Emmanuel Macron, transmite AFP. Ministrii francezi si rusi se intalnesc in format…