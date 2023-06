Stiri pe aceeasi tema

- Activista suedeza pentru clima Greta Thunberg s-a aflat joi la Kiev si s-a intalnit cu presedintele Volodimir Zelenski pentru a discuta despre distrugerile cauzate de razboiul din Ucraina asupra mediului inconjurator, informeaza DPA, potrivit Agerpres.

- Rebeliunea esuata a grupului de mercenari Wagner in Rusia a scos in evidenta fisuri in puterea militara a Moscovei cauzate de razboiul din Ucraina, a declarat luni Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, potrivit

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi sa primeasca un ''mesaj foarte clar'' din partea NATO ca tara sa va putea intra in aceasta Alianta ''dupa razboi'', relateaza agentiile DPA si EFE.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o discuție zilele acestea cu omologul sau chinez Xi Jinping. Acesta i-a cerut ajutorul in dosarul in care Curtea Penala Internaționala (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin și in privința intoarcerii copiilor ucraineni „deportati” de…

- Razboiul din Ucraina: Beijingul pozeaza in mediatorPreședintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat miercuri cu omologul sau chinez, Xi Jinping, pentru prima data de la inceputul conflictului Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Apelul telefonic dintre Xi Jinping și Volodimir Zelenski marcheaza cel mai concret pas facut pana in prezent de China pentru a prelua rolul de mediator in razboiul dintre Rusia și Ucraina. Dar conversația de o ora, considerata a fi prima dintre cei doi lideri in cele paisprezece luni de la inceputul…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a declarat, sambata, ca Statele Unite ar trebui sa inceteze "sa incurajeze razboiul" din Ucraina si sa inceapa sa vorbeasca despre pace, relateaza AFP. "SUA trebuie sa inceteze sa incurajeze razboiul si sa inceapa sa vorbeasca despre pace. Uniunea Europeana…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat speranta ca la Pastele de anul viitor va fi pace in Ucraina, el transmitand un mesaj catre conationalii sai care duminica au celebrat Floriile ortodoxe si Pastele catolic pentru a doua oara de la inceperea invaziei ruse, transmite DPA, citat de…