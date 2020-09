Stiri pe aceeasi tema

- Activista Greta Thunberg a fost propusa din nou pentru a cistiga Premiul Nobel pentru Pace in valoare de un milion de dolari. Adolescenta de 17 ani va afla pe 9 octombrie daca a fost aleasa dintre cei 318 candidati. Sansele ei au crescut intrucit Comitetul ar putea dori sa evidentieze faptul ca deteriorarea…

- Florin Axinia (46 de ani) a fost prezent la GSP LIVE și a povestit cum a ratat șansa unui transfer la Borussia Dortmund, cu un an inainte ca nemții sa caștige Liga Campionilor. Fost atacant la Ceahlaul și FC Național, Axinia a dezvaluit ca in 1996, cu un an inainte ca Borussia sa caștige Liga Campionilor,…

- In toata avalansa de idei si dezbateri pe tema inceperii noului an scolar se distinge atitudinea magazinului satiric Charlie Hebdo. Pozitia revistei franceze este una fatisa impotriva aducerii elevilor in clase, considerand asta o crima, insa caricaturistii o fac in stilul controversat cu care ne-au…

- Activista pentru mediu Greta Thunberg a anunțat luni pe Twitter ca revine la școala dupa o pauza de un an, potrivit DPA. ''Anul meu sabatic de la școala s-a incheiat și mi se pare grozav sa ma intorc din nou la școala!'', a scris militanta in virsta de 17 ani, transmite radiochisinau.md. Thunberg a…

- ''Anul meu sabatic de la scoala s-a incheiat si mi se pare grozav sa ma intorc din nou la scoala!'', a scris militanta in varsta de 17 ani. Greta Thunberg a inceput primul an de liceu la cateva zile dupa colegii ei din Stockholm, care au revenit din vacanta de vara saptamana trecuta, intrucat adolescenta…

- Activista pentru mediu Greta Thunberg a anuntat luni pe Twitter ca revine la scoala dupa o pauza de un an, potrivit DPA. ”Anul meu sabatic de la scoala s-a incheiat si mi se pare grozav sa ma intorc din nou la scoala!”, a scris militanta in varsta de 17 ani. Thunberg a inceput primul an de liceu la…

- Activista suedeza de mediu Greta Thunberg a primit luni Premierul Gulbenkian pentru Umanitate, o noua distinctie portugheza dotata cu suma de un milion de euro, prin care sunt rasplatite persoanele sau organizatiile care s-au remarcat prin actiunile de combatere a schimbarilor climatice, relateaza…

- Greta Thunberg i-a criticat pe liderii mondiali care își fac selfie-uri cu ea pentru „a arata bine”, nominalizând-o pe Angela Merkel ca fiind unul dintre ei, relateaza Insider.Activista în vârsta de 17 ani a facut remarca în timpul unui reportaj difuzat…