Greşeala pe care majoritatea părinţilor o fac zilnic. Pediatrii trag un semnal de alarmă Conservele si recipientele din plastic sunt principalele obiecte folosite, care poarta toxine ce pot ajunge in sistemul vascular al copiilor si pot afecta hormonii, ceea ce poate avea impact asupra dezvoltarii copiilor, scrie jurnalul.ro. Chimicalele, precum BPA, care face plasticul mai dur, si nitratii, care fac alimentele sa reziste mai mult, fac parte din viata de zi cu zi de zeci de ani. Un nou studiu, care va fi publicat in editia din august a revistei Pediatrics, avertizeaza ca exista dovezi semnificative despre pericolul pe care il prezinta aceste toxine. Autorul studiului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, face afirmații ingrijoratoare, dupa ce o importanta fabrica din Romania a fost demolata. Aceasta a declarat, marti, la Oradea, ca la fosta fabrica de zahar din municipiu s-au efectuat lucrari de demontare neautorizate, pentru care comisarii Garzii de Mediu pot…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolafotbal, e Dica, sustine ca infrangerea suferita de campioana CFR Cluj in meciul cu formatia suedeza Malmo FF din prima mansa a turului 2 preliminar al Ligii Campionilor trebuie sa fie un semnal de alarma pentru tot fotbalul romanesc. "Infrangerea de aseara a…

- Proiectul de Ordin care prevede incadrarea in regim de plata cu ora a personalului didactic din invațamantul preuniversitar prezinta deficiențe majore, fiind o masura care va perpetua atragerea in sistem a profesorilor slab pregatiți, in timp ce tinerii performanți se vor orienta in continuare spre…

- DNA susține ca modificarea articolului care incrimineaza abuzul in serviciu in forma propusa de Ministerul Justiției va avea ca efect dezincriminarea unor categorii largi de fapte, procurorii fiind obligați sa inchida mai multe dosare pentru ca acestea se vor prescrie mai repede, avand in vedere…

- Varful Everest, cel mai inalt din lume, s-a transformat intr-o uriasa groapa de gunoi. Deseurile se acumuleaza de pe urma expeditiilor alpinistilor. Acestia lasa in urma lor corturi, echipamente si cutii goale de oxigen.

- Mai mult de un sfert dintre elevii claselor a VIII-a din judetul Braila nu au intrat in examenul de Evaluare Nationala, deoarece nu au mediile incheiate, fiind declarati corigenti sau repetenti.

- Romania trebuie sa aiba o strategie coerenta si eficienta in domeniul protectiei mediului, a declarat joi presedintele Klaus Iohannis, care a precizat ca desfiintarea intempestiva a timbrului de mediu a adus prejudicii pe termen lung. "Romania trebuie sa aiba o strategie coerenta si eficienta…

- Oamenii de știința trag un semnal de alarma in ceea ce privește o substanța chimica interzisa in urma cu 31 de ani, care a reaparut in atmosfera și distruge stratul de ozon. O emisie de gaze daunatoare pentru stratul de ozon a fost identificata de oamenii de știința in atmosfera, deși producția…