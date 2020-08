260 de copii și tineri au fost infectați cu noul coronavirus, dupa ce au fost intr-o tabara in Georgia, SUA, scrie Live Science, un site american reputat de știri științifice, citand raportul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Adolescenții nu au fost obligați sa poarte maști de protecție sanitara.Personalul ar fi luat masurile necesare de protecție, printre care organizarea copiilor in grupuri, cazarea in cabane pentru doar doua persoane, distanțare fizica la diferite evenimente, iginiezare regulata a zonelor camping și a anexelor,”Tinerii nu au fost obligați sa poarte maști de…