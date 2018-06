Stiri pe aceeasi tema

- Ruina turnului Grenfell din Londra, scena incendiului devastator de anul trecut soldat cu 71 de morti, a fost luminata in verde joi, la implinirea unui an de la tragedia care continua sa-i bantuie pe britanici, relateaza Reuters si PA. Blocul de locuinte sociale situat intr-unul din cele…

- Marea Britanie a fost lovita de fulgere de 15.000 - 20.000 de ori in noaptea de sambata spre duminica, cand tara a fost traversata de ceea ce meteorologii au numit "mama tuturor furtunilor", informeaza Press Association. Cerul a explodat de lumina si tunete deasupra capitalei si sudului…

- Trei barbati si o femeie cu cetatenie romana care conduceau o retea de bordeluri din Londra au fost condamnati vineri la sentinte privative de libertate care cumuleaza 20 de ani, relateaza getwestlondon.co.uk. Trei barbati si o femeie au fost condamnati si incarcerati vineri pentru ca plasau femei pe…

- Matt Campbell, 29 de ani, vedeta a concursului britanic Masterchef, a murit la spital, dupa ce s-a prabușit în timpul unui maraton. Acesta s-a înscris în cursa în memoria tatalui sau, mort în urma cu 18 ani. Matt fusese semifinalist la Masterchef în decembrie…

- Un roman de 20 de ani care a sosit in Marea Britanie in urma cu doua luni a murit in brațele celui mai bun prieten, dupa ce a fost urmarit și injunghiat de mai multe persoane intr-un centru comercial aglomerat din Londra.

- Tragedie in Marea Britanie. Un roman in varsta de 20 de ani a murit in brațele celui mai bun amic. Acesta a fost urmarit și injunghiat de mai multe persoane intr-un centru comercial din Londra. Beniamin Pieknyi a sarit la bataie pentru a-și apara un prieten in timpul unei altercații produse in Stratford,…

- Uniunea Europeana si Londra au reusit sa avanseze in dosarul Brexitului, anuntand luni ca au cazut de acord asupra termenilor unei perioade ''scurte'' de tranzitie post-Brexit, in timpul careia cetatenii comunitari veniti in Marea Britanie vor beneficia de drepturile similare

- Londra ar trebui sa examineze o amanare a Brexitului, deoarece ar putea sa nu aiba suficient timp sa incheie un acord cu Bruxellesul inainte sa paraseasca Uniunea Europeana (UE) peste un an, recomanda o comisia parlamentara insarcinata cu Brexitul, relateaza The Associated Press, scrie news.ro.Comisia…