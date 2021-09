Grecii vor plăti publicitate în presa afgană ca să-i descurajeze pe migranții afgani să vină la ei Ministerul grec al migrației organizeaza o campanie media pentru a descuraja cetațenii afgani sa vina pe teritoriul elen, mai ales daca nu cunosc legile și regulile pentru solicitanții de azil, scrie eKathimerini. Campania, care va costa 73.532 de euro - finanțata de fonduri elene dar și europene - va prezenta, de asemenea, condițiile de viața la care le pot aștepta afganii în Grecia daca aleg sa calatoreasca acolo prin canale informale și sa solicite azil. Rețelele sociale sunt cele mai vizate ca spațiu de desfașurare al campaniei, dar vor fi afișate timp de cel puțin 3 luni bannere pe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a anuntat ca a finalizat un gard pe o lungime de 40 de kilometri la frontiera sa terestra cu Turcia si a instalat acolo un nou sistem de supraveghere, in contextul temerilor ca preluarea puterii de catre talibani in Afganistan ar putea conduce la intensificarea afluxului de migranti catre Europa,…

- Grecia a anuntat, de asemenea, ca a instalat, pe toata lungimea gardului, un nou sistem de supraveghere video și a intarit paza, in contextul temerilor ca preluarea puterii de talibani in Afganistan ar putea conduce la intensificarea afluxului de migranti catre Europa, scrie BBC . „Criza afgana creeaza…

- Grecia a instalat un gard de 40 de kilometri si un sistem de supraveghere la granita sa cu Turcia, pe fondul îngrijorarilor privind cresterea numarului migrantilor din Afganistan, scrie news.ro. „Nu putem astepta pasiv posibilul impact”, a spus ministrul Michalis Chrisochoidis, care…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut vineri Uniunii Europene sa isi onoreze angajamentele in domeniul migratiei in fata situatiei haotice din Afganistan, dupa ce Grecia a declarat miercuri ca ar putea returna in Turcia migranti afgani, transmite AFP. "Declararea Turciei ca tara terta…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut vineri Uniunii Europene sa isi onoreze angajamentele in domeniul migratiei in fata situatiei haotice din Afganistan, dupa ce Grecia a declarat miercuri ca ar putea returna in Turcia migranti afgani, transmite AFP. "Declararea Turciei ca tara…

- Grecia a anuntat vineri ca a finalizat un gard pe o lungime de 40 de kilometri la frontiera sa terestra cu Turcia si a instalat acolo un nou sistem de supraveghere, în contextul temerilor ca preluarea puterii de catre talibani în Afganistan ar putea conduce la intensificarea afluxului de…

- Incendiile salbatice s-au reaprins in jurul Atenei, iar pompierii duc o lupta crancena pentru a opri avansarea lor spre zonele locuite din capitala Greciei. Un nor masiv de fum intunecat s-a ridicat deasupra capitalei grecești, locuitorii au fugit din suburbii, solicitanții de azil au fost evacuați…

- Guvernul a ridicat recent obligativitatea portului mastilor de protecție in aer liber. De asemenea, de luni, persoanele vaccinate cu schema completa pot merge la munca sau la salile de sport fara se mai testeze. Deși numarul noilor infectari s-a redus considerabil, autoritațile sunt ingrijorate de riscurile…