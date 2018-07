Grecii de la Blue Beach vor ridica un ansamblu imobiliar in Mamaia. Legaturi cu fostul primar al Constantei, Radu Mazare

Stiri pe aceeasi tema

- Infiintata de defunctul Gheorghe Oancea, unul dintre mentorii fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, Five Holding SA, prin Valentin Ciuceanu, a solicitat de la municipalitate doua certificate de urbanism. Mai exact, pe data de data de 17 iulie, Primaria Constanta a emis pentru Five…

- Raducu Mazare, fiul lui Radu Mazare, a fost preluat de ambulanța de pe o terasa din Mamaia. Tanarul a fost transportat la spital. Bunicul lui Raducu Mazare a sunat la 112, dupa ce nepotul acestuia prezenta palpitații in timp ce se afla la o terasa din stațiunea Mamaia. Fiul fostului primar al Constanței,…

- Brazilia si Madagascarul sunt doua dintre destinatiile cuprinse in pachetele unei agentii de turism din Brasov. Angajatii agentiei au speculat faptul ca liderul PSD detine o proprietate in Tara Cafelei, iar fostul primar al Constantei, Radu Mazare, s-a refugiat in Madagascar.

- Patronul magazinului Ruana continua demersurile pentru blocul pe care il va ridica in zona Spitalului CFR din municipiul Constanta. Cristian Nicolae Nicola a obtinut, pe data de 23 mai, de la Primaria Constanta, certificatul de urbanism nr. 2027 pentru "Construire imobil S P 8E, locuinte colectiveldquo;,…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost condamnat, miercuri, la sase ani si jumatate de inchisoare pentru mai multe infractiuni de abuz in serviciu privind vanzarea unor terenuri din Mamaia la preturi subevaluate. Mihai Gadea a difuzat la "Sinteza zilei" interviul acordat de Radu Mazare…

