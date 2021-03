Stiri pe aceeasi tema

- Complicata problema a veniturilor bugetare ● Cantitate sau calitate? ● 60.000.000 lei, sporuri la agenții de stat care vegheaza ca salariile sa fie echitabile în România ● Cât de online sunt de fapt creditele online? Din 10 banci care dau asemenea credite, doar cinci ofera împrumuturi…

- Ungaria marcheaza o noua premiera. Președintele s-a vaccinat cu serul Sinofarm, chinezesc. Este singura țara din Uniunea Europeana care a inceput administrarea vaccinurilor din Rusia și China. Intre timp, in Europa, Cehia și Polonia reintroduc restricții severe dupa creșterea numarului de cazuri. Iar…

- Tot mai multe țari iau in considerare introducerea unor pașapoarte digitale de vaccinare pentru cetațenii care s-au vaccinat impotriva COVID-19. Un asemenea document ar putea acorda celor care il dețin mai multe privilegii, cum ar fi libertatea de a calatori sau de a participa la evenimente culturale…

- Turcia va propune în negocierile cu Statele Unite doar activarea parțiala a sistemului de aparare rusesc S-400 achiziționat de Ankara anul trecut, a declarat marți ministrul turc al apararii, Hulusi Akar, potrivit Reuters.„Nu trebuie sa le folosim constant”, le-a declarat Akar…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell si-a aparat sâmbata controversata vizita în Rusia si a pledat pentru mentinerea dialogului cu Moscova, adaugând ca diplomati europeni au fost în contact cu avocatii opozantului rus încarcerat Aleksei Navalnîi, relateaza AFP.„Canalele…

- Cazurile globale de coronavirus au depașit 100 de milioane miercuri, potrivit unui bilanț al Reuters, in condițiile in care țarile din intreaga lume se lupta cu noi variante de virus și livrari reduse de vaccin. Aproape 1,3% din populația lumii a fost infectata cu de noul coronavirus și peste 2,1 milioane…

- Romania, intre țarile UE cu cea mai ridicata rata a inflației in decembrie, deși pe scadere Rata anuala a inflatiei in zona euro a ramas stabila la minus 0,3% in decembrie, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 0,2% la 0,3%, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Lantul canadian de magazine de proximitate Alimentation Couche-Tard Inc. analizeaza o posibila preluare a grupului francez de distributie Carrefour SA, prezent si pe piata din Romania, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar, potrivit sps.ro. Couche-Tard a abordat Carrefour pentru…