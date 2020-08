Stiri pe aceeasi tema

- Mișcare de ultima ora in Grecia. Guvernul elen a inchis, pe timpul noptii, frontierele terestre ale tarii calatorilor si a impus o serie de masuri sanitare de urgenta pe mica Insula Poros, situata in apropiere de Atena, unde au fost depistate recent peste zece cazuri de

- Mișcare de ultima ora in Grecia. Guvernul elen a inchis, pe timpul noptii, frontierele terestre ale tarii calatorilor si a impus o serie de masuri sanitare de urgenta pe mica Insula Poros, situata in apropiere de Atena, unde au fost depistate recent peste zece cazuri de coronavirus.

- Guvernul de la Atena a anunțat aceasta masura joi, 6 august, in urma unei cresteri a contaminarilor cu Covid-19. Doar frontiera cu Bulgaria nu este inchisa noaptea, relateaza postul BFMTV.Saptamana trecuta, autoritațile din au instituit obligativitatea purtarii maștii de protecție in toate locurile…

- Autoritatile de la Atena au anuntat masurile joi, in urma unei crestere a numarului de cazuri de coronavirus. Citeste si: Noi restrictii anti-COVID-19 in Grecia. Sunt vizati si turistii romani Doar frontiera cu Bulgaria nu este inchisa noaptea, scrie news.ro. O interdictie de circulatie…

- Grecia si a inchis frontierele pe timpul noptii, scrie presa centrala, masura fiind luata in urma unei cresteri a cazurilor de Covid 19. Aceleasi surse precizeaza ca singura frontiera care nu este inchisa pe timpul noptii este cea cu Bulgaria.De asemenea, au fost impuse o serie de masuri de urgenta…

- Guvernul grec inchis - pe timpul noptii - frontierele terestre ale tarii calatorilor si a impus o serie de masuri sanitare de urgenta pe mica Insula Poros, situatain apropiere de Atena, unde au fost depistate recent peste zece cazuri, relateaza BFMTV.

- Guvernul grec inchis - pe timpul noptii - frontierele terestre ale tarii calatorilor si a impus o serie de masuri sanitare de urgenta pe mica Insula Poros, situatain apropiere de Atena, unde au fost depistate recent peste zece cazuri, relateaza BFMTV.Atena a anuntat aceasta masura joi, in…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat ca cetațeanul roman testat pozitiv pentru coronavirus in Grecia, in insula Thassos, a fost retestat, iar rezultatul celui de-al doilea test a fost negativ.Astfel, cetațeanul roman urmeaza sa revina in Romania in cel mai scurt timp, potrivit unui comunicat MAE.…