Grecia ar putea avea rezerve de gaze recuperabile de peste 600 de miliarde de metri cubi Grecia acopera aproape 40% din consumul sau anual de energie de aproximativ sase miliarde de metri cubi cu gaz rusesc. Odata cu invadarea Ucrainei de catre Rusia, care amplifica o crestere a preturilor si temerile legate de livrarile de gaze, guvernul grec s-a angajat saptamana aceasta sa accelereze cautarea de gaze in sase perimetre din vestul Greciei si in largul insulei Creta. ”In ceea ce priveste volumul, estimarile noastre in acest moment sunt ca 85% din rezervele totale provizorii sunt de fapt gaze naturale. Evaluarile preliminare ale tintelor sugereaza mai mult de 600 de miliarde de metri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

