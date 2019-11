Grecia anunţă măsuri drastice: închidem uşa migranţilor ilegali Premierul Kyriakos Mitsotakis a declarat in Parlament ca a aprobat angajarea a 400 de garzi de frontiera la granita terestra cu Turcia si a altor 800 pentru insule, avand in vedere totodata intensificarea operatiunilor de patrulare pe mare.



"Vor fi bineveniti in Grecia doar cei pe care ii alegem noi. Cei care nu sunt bineveniti vor fi returnati", a spus Mitsotakis. "Vom inchide permanent usa traficantilor de persoane, celor care vor sa intre cu toate ca nu au dreptul la azil", a adaugat el. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a anuntat vineri ca va intari efectivele garzilor de frontiera, pentru a "inchide usa" migrantilor ilegali, intr-un nou semn de inasprire a pozitiei acestei tari fata de solicitantii de azil, pe fondul unui reviriment al sosirilor, relateaza Reuters.Premierul Kyriakos Mitsotakis a declarat…

- Cele trei tabere suprapopulate de pe Lesbos, Samos si Chios - in care se afla in prezent peste 27.000 de migranti, in pofida unei capacitati totale de 4.500 de locuri - urmeaza sa fie inchise la o data care nu a fost precizata. In vederea inlocuirii acestora, structuri inchise, cu cate 5.000…

- Atena a anuntat miercuri ca urmeaza sa inchida cele mai mari trei centre de migranti situate pe insulele de la Marea Egee Lesbos, Samos si Chios si sa le inlocuiasca cu structuri inchise care sa le tripleze capacitatea de primire, dar care ramane in continuare insuficienta, relateaza AFP.

- Legislativul elen a votat noua lege dupa o dezbatere-maraton inceputa joi dimineata si incheiata vineri la primele ore.Dupa preluarea mandatului in luna iulie, premierul conservator Kyriakos Mitsotakis promisese o revizuire ampla a procedurii de azil, explicand ca Grecia pur si simplu nu…

- Legislativul elen a votat noua lege dupa o dezbatere-maraton inceputa joi dimineata si incheiata vineri la primele ore. Dupa preluarea mandatului in luna iulie, premierul conservator Kyriakos Mitsotakis promisese o revizuire ampla a procedurii de azil, explicand ca Grecia pur si simplu nu…

- Ministerul Ordinii Publice si Protectiei Cetatenilor din Atena si garda de coasta din Pireu au anuntat ca au retinut 474 de migranti in acest interval de timp.Insulele grecesti din Marea Egee gazduiesc o importanta populatie de migranti si refugiati, in timp ce Republica Elena se confrunta…

- Ministerul Ordinii Publice si Protectiei Cetatenilor din Atena si garda de coasta din Pireu au anuntat ca au retinut 474 de migranti in acest interval de timp. Insulele grecesti din Marea Egee gazduiesc o importanta populatie de migranti si refugiati, in timp ce Republica Elena se confrunta…

- Politia elena a anuntat ca a folosit miercuri gaze lacrimogene pentru a linisti un protest violent al migrantilor intr-o tabara supraaglomerata de pe insula Lesbos, relateaza dpa. In jur de 50 de tineri migranti au declansat protestul, cerand sa fie transferati din tabara de refugiati Moria in Grecia…