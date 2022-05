Stiri pe aceeasi tema

La granița arctica a Norvegiei cu Rusia, un oraș norvegian ingheața legaturile cu vecinul sau estic, aflat la mica distanța, din cauza razboiului din Ucraina, noteaza mediafax.

Grecia nu iși poate nega obligațiile care ii revin in cadrul apartenenței la NATO pe fondul disputelor geopolitice in curs cu Turcia, a declarat premierul grec Kyriakos Mitsotakis.

Operatorii din turism apreciaza ca 30.000 de turisti sunt in acest weekend pe litoral, atrasi de festivaluri si de vremea buna, mai putin insa decat in alti ani. Si zonele de balneo si de munte s-au vandut sub nivelul asteptarilor, in timp ce cele mai vandute destinatii externe au fost Egipt, Bulgaria,…

Turcia a decis sa nu participe la exercițiul NATO "Tiger Meet" din Grecia de luna viitoare din cauza "provocarilor", au declarat sambata surse de securitate pentru agenția Anadolu. Turcia și-a notificat decizia luata la 22 aprilie țarii gazda, au adaugat sursele citate.

Grecia este acuzata ca foloseste solicitanti de azil pentru a deporta alti migranti spre Turcia, denunta ONG-ul Human Rights Watch (HRW) intr-un raport publicat joi si citat de France Presse.

Turcia a cerut miercuri o ancheta independenta in legatura cu cadavrele gasite in orasul ucrainean Bucea, la nord-vest de Kiev, dupa plecarea trupelor ruse, adaugandu-se valului de indignare mondiala, potrivit AFP, scrie AGERPRES.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va discuta cu omologul sau rus, Vladimir Putin, despre termenii și condițiile unei „operațiuni umanitare excepționale" pentru evacuarea civililor din Mariupol, a anunțat el vineri intr-o conferința de presa.

Ninsorile abundente care au cazut in aceasta saptamana in Turcia si in Grecia au provocat un adevarat haos in traficul rutier, feroviar si aerian din cele doua tari, informeaza DPA.