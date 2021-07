Grecia: 3.000 de manifestanți împotriva vaccinării obligatorii a angajașilor din sănătate Aproximativ 3.000 de manifestanți s-au adunat miercuri în Grecia, inclusiv 2.000 în Salonic, al doilea oraș al țarii, pentru a protesta împotriva vaccinarii obligatorii a îngrijitorilor și a personalului caminelor de îngrijire medicala, a spus poliția, potrivit AFP.



În ajunul votului în parlament al unui decret care impune vaccinarea împotriva coronavirusului obligatorie pentru îngrijitorii și angajații caselor de batrâni, manifestanții (inclusiv 1.000 în centrul Atenei) au fluturat semnele &"nu vaccinarii obligatorii&",… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

