Grav accident rutier la Deda! In aceasta seara un grav accident produs pe DN15 km131+500 a blocat circulația pe ambele sensuri de mers. In accident au fost implicate o mașina mica și un Tir. Pentru extragerea persoanei ramasa blocata in autoturism au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Reghin și Punctul de Lucru Deda. Victima extrasa din autoturism a fost predata echipajului SMURD de la fața locului... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

