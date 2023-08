Grav accident în Dolj: fetiță de 6 ani, lovită de o roată desprinsă de la o mașină. A intervenit elicopterul SMURD O fetița de doar 6 ani a fost victima unui grav accident rutier produs in județul Dolj. Micuța a fost ranita, dupa ce o roata s-a desprins de la o alta mașina și a lovit-o. A fost chemat elicopterul SMURD. Fetița de 6 ani, ranita intr-un accident provocat de o mașina care a pierdut o roata. Victima, transportata cu elicopterul SMURD Din informațiile oferite de IPJ Dolj, aflam ca accidentul a avut loc vineri seara, la ora 19:40. Atunci, politistii Biroului Rutier Craiova au primit o sesizare referitoare la producerea unui eveniment rutier rutier pe DJ 561, in zona localitații Calopar. Un echipaj… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

