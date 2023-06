Stiri pe aceeasi tema

- O femeie incarcerata de 20 de ani pentru uciderea celor patru copii ai sai a fost gratiata in Australia, luni. Dosarul a fost revizuit și s-a constatat ca exista banuieli legitime cu privire la condamnarile initiale, scrie Reuters.

- Kathleen Folbigg, in varsta de 55 de ani, a fost grațiata in urma apariției unor noi dovezi care sugereaza ca nu și-a ucis cei patru copii.De altfel, femeia a negat intotdeauna ca ar fi comis atrocitațile de care a fost invinuita.Copiii ei au incet subit din viața intre 1989 și 1999, la varste cuprinse…

- Condamnata la 25 de ani de inchisoare in 2003 pentru uciderea celor patru copii ai sai, australianca Kathleen Folbigg, 55 de ani, a fost grațiata, in New South Wales, Australia, luni, 5 mai, dupa ce, in urma unei revizuiri a cazului, s-a constatat ca exista „o posibilitate rezonabila” ca trei dintre…

- O femeie de 95 de ani de la un centru pentru varstnici din Australia asupra careia un politist a folosit saptamana trecuta un pistol cu electrosocuri pentru ca era "inarmata cu un cutit" a decedat miercuri la spital, a anuntat politia australiana, citata de Reuters, EFE si AFP."Confirmam cu mare…

- Clare Nowland, care suferea de demența, a fost electrocutata dupa ce personalul a gasit-o ținand in mana un cuțit in afara camerei sale din centrul din Cooma, in sud-estul Australiei, in urma cu o saptamana. Poliția a anunțat miercuri, 24 mai, ca femeia in varsta de 95 de ani a murit la spital, relateaza…

- Ploile abundente au provocat viituri, duminica, in cel mai mare oras din Australia, Sydney. In urma avertizarilor meteorologice, reprezentantii serviciilor pentru interventii de urgenta si locuitorii au fost nevoiti sa protejeze casele cu saci cu nisip, transmite Reuters.Autoritatile pentru situatii…

- O ampla campanie de curațenie a inceput in Australia in locul in care au murit milioane de pești, potrivit BBC.Campania se desfașoara in vestul statului New South Wales. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Actorul american Robert Blake, cunoscut pentru rolurile din „Baretta” si ”In Cold Blood”, a murit la varsta de 89 de ani, din cauza unei boli de inima, a anunțat joi, 9 martie, familia sa, transmite BBC.Blake a murit „in pace, inconjurat de familie și prieteni”, a transmis familia sa, intr-un comunicat.Robert…