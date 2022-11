Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din Aeroportul Internațional Chișinau au curmat o tentativa de evadare din zona sterila a unui cetațean strain. Mai mult ca barbatul avea un comportament agresiv in raport cu angajații Poliției de Frontiera și vizibil, in stare de ebrietate. Pe sensul de intrare in Moldova, barbatul…

- Polițiștii și procurorii PCCOCS au destructurat un grup infracțional din nordul țarii, specializat in transportarea ilegala a cetațenilor din Ucraina in Moldova, pentru a ajunge in UE, contra sumelor care variau intre 4000-11000 dolari.

- Experții unitații de analiza a riscurilor a Poliției de Frontiera s-au reunit intr-o ședința de lucru cu omologii Pazei Frontierei de Stat a Republicii Letonia. Intilnirea a avut loc ieri, 04 octombrie 2022, la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontiera. Conform agendei de lucru, membrii…

- Procuratura Anticorupție, de comun cu Inspectoratul General al Poliției de Frontiera și Serviciul de Informații și Securitate, au deconspirat planul a doi barbați care intenționau sa scoata din Moldova 300.000 țigari prin contrabanda, dupa ce au oferit prima tranșa de 2.000 euro unui angajat cu funcție…

- In perioada 14-16 septembrie 2022, angajați ai Inspectoratului General al Poliției de Frontiera au participat la ședințele Grupului de lucru instituit la nivel național, in comun cu reprezentanții autoritaților relevante din sistemul de management integrat al frontierei de stat (MIFS). Ghidați de experți…

- Procurorul Petru Iarmaliuc, care gestioneaza dosarul penal pe numele fostului președinte al R. Moldova, Igor Dodon, a fost surprins astazi-dimineața, la punctul de trecere a frontierei de la Sculeni, pe sensul de ieșire din republica, alaturi de avocatul fostului șef de stat, Nicolae Posturusu. Poza…

- Deputatul Adunarii Populare a Gagauziei, Grigorii Dulgher, ar fi fost reținut pe Aeroportul Internațional Chișinau. Despre aceasta scrie Gaguzinfo.md. Acesta ar fi confruntat careva probleme in timpul verificarii pașaportului la intoarcerea in R. Moldova. Sursa menționeaza ca deputatul revenea din Turcia.…