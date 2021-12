Stiri pe aceeasi tema

- „Unul dintre factorii principali pentru care am asistat la cresteri de preturi in aproape toate domeniile a fost cresterea pretului la energie si gaz. Problema cea mai mare este ca in anumite sectoare se adauga si costul materiei prime (...). Depindem foarte mult de productia agricola pentru anul 2022.…

- Experții imobiliari estimeaza ca prețurile pe metru patrat ale apartamentelor de vanzare, in 2022, vor atinge cote istorice. Creșterea prețurilor este motivata de factori precum efectele crizei materiei prime, deficitul forței de munca și ritmul lent de acordare a autorizațiilor de construcție. Creșterile…

- Suparați din cauza plecarii lui Edi Iordanescu, fanii FCSB sunt gata sa cumpere echipa de la Gigi Becali, care este dispus sa vanda clubul fara jucatori pentru 10 milioane de euro. Gheorghe Mustața, liderul Peluzei Nord, a dezvaluit marți seara care este planul suporterilor pentru a prelua echipa și…

- Luna octombrie a insemnat o creștere continua a prețurilor de consum in SUA, iar americanii au inregistrat cea mai mare rata a inflației din ultimii 30 de ani. Indicele a urcat cu 6,2% fața de aceeași perioada a anului precedent. Indicele preturilor de consum (IPC) din SUA a cunosut o creștere de 0.9%…

- Fortnite China iși inchide serverele in luna noiembrie. Jocul battle-royale extrem de popular, dezvoltat de Epic Games, iși va inchide versiunea locala chineza pe 15 noiembrie, potrivit CNBC. „Testul „Fortress Night” s-a incheiat. Vom inchide serverul in viitorul apropiat”, se arata intr-o scurta declarație…

- Prețurile gazelor naturale și electricitații au scazut, astazi, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a declarat ca va livra cantitați mai mari in Europa incepand de la 1 noiembrie 2021, scrie...

- ANRE: Plafonarea pretului energiei ar trebui sa fie exclusa din discutii Foto: radioiasi.ro Jucatorii din energie, dar si experti din domeniu afirma ca declaratiile guvernantilor privind plafonarea pretului energiei dau semnale dezastruoase în piata, iar efectele pot viza întreaga…

- Un post TV s-a vandut chiar acum! Anunțul momentului pe piața din media. Mutarea a luat pe toata lumea prin surprindere. Cine va prelua de acum comanda trustului in cauza din Romania? Un post TV din Romania s-a vandut: mutare neașteptata O celebra televiziune de la noi s-a vandut! Acesta este anunțul…