Capitala Romaniei continua sa raporteze cel mai mare numar de contaminari cu coronavirus de la nivelul intregii țari. Cifrele INSP arata o situație ingrijoratoare. Conform datelor Institutului Național de Sanatate Publica, saptamana trecuta, in Capitala și in alte patru județe, au fost inregistrate o treime din cazurile nou confirmate. Intre 23 și 29 noiembrie, o treime din cazurile noi de coronavirus au fost inregistrate in București, Constanța, Cluj, Iași și Ilfov. Porcentele arata ca 36% din cazurile din ultima saptamana au fost inregistrate in București și in aceste patru județe. Situația…