Stiri pe aceeasi tema

- De luni, 24 ianuarie, si pana pe 4 februarie, institutiile de invatamant general vor activa in regim online. Institutiile de invatamant profesional tehnic si superior vor activa online pana pe 20 februarie, cu exceptia Universitatii de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemitanu”, care va avea…

- Cluburile de noapte, ringurile de dans, zonele de agrement si parcurile de distractii din Chisinau vor trebui sa-si sisteze activitatea, dupa ce Comisia Extraordinara de Sanatate Publica a municipiului Chisinau a decis instituirea in oras a codului rosu de alerta COVID-19, transmite IPN.

- Agenția Naționala de Sanatate Publica a actualizat indicatorii de incidența COVID-19 in raioanele R. Moldova. Astfel municipiul Chișinau și raionul Ialoveni revin sub cod roșu de alerta, noteaza Noi.md cu referire la deschide.md. Sub cod galben ramin doar: UTA Gagauzia, raionul Basarabeasca, Dondușeni,…

- Vantul ar putea crea probleme in Maramureș incepand de azi, 17 ianuarie, ora 16.00 și pe tot parcursul nopții de 17 spre 18 ianuarie. Semnalul de alarma a fost dat de catre Administrația Nționala de Meteorologie, care a emis o informare meteo de tip cod galben. Fenomenele așteptate sunt intensificari…

- Detalii de la alerta cu bomba la MallDova: Autorul cere un avion pe strada Maria Dragan. Sursele Deschide.MD susțin ca autorul alertei cu bomba, printr-un email a solicitat sa-i fie pus la dispoziție un avion pe strada maria Dragan, dar și sa-i fie transferați 2500 de euro pe un card bancar.…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, duminica, de 2.17 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand s-a inregistrat o valoare de 1,76 la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2…

- Cu trei zile inainte de sfarșitul unei vacanțe forțate, autoritațile anunța ca școlile se redeschid doar daca rata de vaccinare in randul angajaților depașește 60%. Celelalte, școala online. Ce urmarește aceasta decizie? Teoretic, sa dea un impuls vaccinarii. Practic, insa, ne confruntam cu situația…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat joi, la Antena 3, ca pragul de vaccinare in randul personalului din unitatea de invațamant, astfel incat scolile și gradinițele sa functioneze cu prezenta fizica, ar putea fi de 60%, dar o decizie finala va fi comunicata vineri. Potrivit ministrului,…