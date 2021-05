Stiri pe aceeasi tema

- In presa locala și naționala, in ultima perioada, au aparut un numar destul de impresionant de materiale care vorbesc despre urși care patrund in zonele intravilane, punand in pericol viața și sanatatea cetațenilor. Oricat de dragalaș ar fi nu trebuie sa scapam din vedere faptul ca ursul este un animal…

- UPDATE: Pentru alungarea animalului, s-a deplasat in sprijin pentru a interveni și DVSU Darmanești. Se pare ca ursul a ranit doua bovine. ## Știrea inițiala Seara trecuta, ISU Argeș a transmis un mesaj RoAlert pentru a atenționa cetațenii din comuna argeșeana Micești ca este un urs in zona. Animalul…

- Un urs care, cel mai probabil cauta mancare, a intrat in mai multe gospodarii. Nu este pentru prima oara cand ursul se apropie de curțile oamenilor din zona. Localnicii sunt disperați și le e frica sa mai iasa din case. Ursul a fost zarit in curtea mai multor familii din Targu Mures. Prima aparitie…

- Un localnic din comuna bistrițeana Miceștii de Campie a fost la un pas de a se intalni cu un urs in propria curte. In timpul nopții a auzit zgomote iar cand a ieșit din casa s-a ingrozit de ceea ce a vazut.

- Un urs a fost filmat de localnici in statiunea prahoveana Azuga in timp ce incerca sa intre intr-o gospodarie. Animalul a rupt scanduri din gard, dar a fost alungat de cei care au surprins momentul. Potrivit imaginilor video postate pe Facebook, doi ursi au coborat in statiune, unul dintre ei incercand…

- Un urs a fost filmat de localnici in statiunea prahoveana Azuga in timp ce incerca sa intre intr-o gospodarie, animalul care a rupt scanduri din gard fiind alungat de cei care au surprins momentul. Potrivit imaginilor video postate pe Facebook, doi ursi au coborat in statiune, unul dintre…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, sustine ca ursul surprins pe partia Cocosul din Predeal poate fi relocat, insa tot ce se va intampla este sa fie mutat pericolul in alta parte, transmite Digi24.Ministrul Mediului, Tanczos Barna, considera ca gestul schiorului care a reusit sa scoata ursul de pe partia…